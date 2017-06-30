Джанни Букиккио: Проблема - в отсутствии диалога

30.06.2017 12:19 Завтра закончится визит президента Венецианской комиссии в Грузии. А сегодня Джанни Букиккио встретился с президентом, председателем парламента, представителями большинства и оппозиции в связи с рассмотрениями, продолжающимися вокруг нового проекта Конституции. Джанни Букиккио не раз фиксировал разочарование в связи с конституционными изменениями, но все же ожидает, что все исправится.



В беседе с "Курьером" президент Венецианской комиссии отметил, что будет хорошо, если в новом проекте Конституции учтут рекомендации комиссии. Однако после прибытия в Грузию для Джанни Букиккио оказалось новостью то, что отложено изменение избирательной системы.



"Самым значительным элементом было то, что новая избирательная система отложена. На мой взгляд, очень долго ждать 7 лет. Будет гораздо лучше, если все остальные рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, но если не будут выполнены, это тоже не трагедия, поскольку это гораздо менее важно того, чего мы ищем, больше плюрализма в парламенте"- заявил Джанни Букиккио.



Президент Венецианской комиссии призывает политические силы к диалогу, и говорит о необходимости широкого консенсуса.



"Кризис серьезное слово, но проблема состоит в том, что не существует диалога. Необходим диалог между всеми политическими силами. Хорошая Конституция должна быть основана на широкий консенсус, и не должна быть принята только одной партией. Конституция должна быть приемлемой для общества, и как можно большего числа партий"- заявил Джанни Букиккио.



В то же время президент Венецианской комиссии отметил, что получил обещание от правительства о том, что достигнут консенсуса, и он надеется, что большинство пойдет на компромисс. В ином случае он сомневается в легитимности процесса.



"Легитимность процесса означает, что разделят этот процесс на основании диалога и консенсуса"- заявил Джанни Букиккио.

















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