Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Букиккио больше всего недоволен решением отложить новую избирательную систему на 7 лет


30.06.2017   12:26
Президент Венецианской комиссии заявил "Рустави 2", что самым решающим элементом было то, что новую избирательную систему отложили, ждать 7 лет очень долго.

По словам Джанни Букиккио, будет гораздо лучше, если все остальные рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, но если не будут выполнены, это тоже не трагедия, поскольку это гораздо менее важно того, чего ищем - больше плюрализма в парламенте. По его же заявлению, плюрализм означает больше демократии.

По словам президента Венецианской комиссии, до тех пор, пока определенные вопросы не будут исправлены, он будет разочарован.

"Но надеюсь, что в ближайшем будущем они будут исправлены. Правительство обещало мне, и я тоже призываю подумать, проанализировать, и постараться найти такое решение, которое станет основой для компромисса. Легитимность процесса означает, что на основании диалога и консенсуса разделят этот процесс.

Необходим диалог между всеми политическими силами. Хорошая Конституция должна быть основана на широком консенсусе, и не должна быть принятой только одной партией. Конституция должна быть приемлемой для общества, и как можно большего числа партий. Противник всегда найдется, но вам необходим консенсус, который будет твердой основой для демократии"- заявил Джанни Букиккио.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число транзакций на рынке недвижимости Грузии продолжает рост
Stadler планирует открыть в Грузии вагоноремонтный завод - премьер
Часть закона о контроле табака может быть отсрочена
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
На гальском рынке отмечается спад спроса и предложения
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в Галском районе
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Баку дал согласие на встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Премьер Грузии: США демонстрируют поддержку нашей страны
Квирикашвили: Мы пошли на множество компромиссов при подготовке поправок конституции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна