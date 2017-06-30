Букиккио больше всего недоволен решением отложить новую избирательную систему на 7 лет

30.06.2017 12:26 Президент Венецианской комиссии заявил "Рустави 2", что самым решающим элементом было то, что новую избирательную систему отложили, ждать 7 лет очень долго.



По словам Джанни Букиккио, будет гораздо лучше, если все остальные рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, но если не будут выполнены, это тоже не трагедия, поскольку это гораздо менее важно того, чего ищем - больше плюрализма в парламенте. По его же заявлению, плюрализм означает больше демократии.



По словам президента Венецианской комиссии, до тех пор, пока определенные вопросы не будут исправлены, он будет разочарован.



"Но надеюсь, что в ближайшем будущем они будут исправлены. Правительство обещало мне, и я тоже призываю подумать, проанализировать, и постараться найти такое решение, которое станет основой для компромисса. Легитимность процесса означает, что на основании диалога и консенсуса разделят этот процесс.



Необходим диалог между всеми политическими силами. Хорошая Конституция должна быть основана на широком консенсусе, и не должна быть принятой только одной партией. Конституция должна быть приемлемой для общества, и как можно большего числа партий. Противник всегда найдется, но вам необходим консенсус, который будет твердой основой для демократии"- заявил Джанни Букиккио.

















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