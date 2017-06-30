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МВД Грузии начинает «бесконтактное» патрулирование автодорог


30.06.2017   12:33
Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили подписал приказ о правиле ведения т.н. бесконтактного патрулирования на дорогах страны, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно приказу, который войдет в силу с 1 июля, на дорогах Грузии начнут работать следующие новшества:

Машины, оснащенные фото/видео техникой и нестационарным устройством для измерения скорости, будут ездить без опознавательных знаков и фиксировать нарушения. Кроме того, появятся скрытые радары и видеокамеры.

Бесконтактное патрулирование будет вести сотрудник Единого операционного центра – это новое структурное подразделение МВД, откуда при помощи современных технологий в режиме реального времени можно следить за ситуацией на дорогах и улицах страны.

Участки дорог, за которыми будут следить «бесконтактно», перечислят в приказе директора департамента патрульной полиции. Для ознакомления и исполнения этот документ направят в Центр и разместят на официальном веб сайте МВД Грузии.

О слежке водителям сообщат специальные опознавательные знаки, которые установят в начале и в конце участка дороги, патрулируемого «бесконтактно». Дизайн этих знаков уже утвержден.

Новым приказом главы МВД Грузии также определен порядок и сроки обработки данных, полученных при бесконтактном патрулировании.

Бесконтактное патрулирование — не единственное нововведение, связанное с ужесточением правил дорожного движения в Грузии.

С 1 июля в стране начнет работать система 100 баллов, которые будут начисляться на водительские права. Баллы будут списывать в соответствии с количеством и видом нарушений. В случае, если баллы обнулят, водитель лишится прав, а иностранному гражданину будет запрещено водить в Грузии.

Указ о задействование 100-балльной системы также уже подписан Мгебришвили.

Замглавы МВД Грузии Шалва Хуцишвили ранее в интервью грузинским СМИ заявил, что с июля ведомство начнет установку т.н. умных камер, позволяющих в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах и выявлять нарушителей. На первом этапе камеры установят в Тбилиси, Батуми и Кутаиси, а также на автобане, связывающем Западную Грузию с Восточной. Всего в масштабах страны планируется установить порядка 3 тысяч камер.






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