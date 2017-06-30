Правящая команда остается в одиночестве… - Алапишвили

30.06.2017 13:23 Эксперт Леван Алапишвили комментирует заявление президента, согласно которому процесс конституционных изменений надо остановить. По словам Левана Алапишвили, тогда когда проект уже рассмотрели в парламенте двумя слушаниями, приостановление процесса не имеет смысла.



По мнению Левана Алапишвили, процесс конституционных изменений следует начать заново.



"Нехорошо было спешить в этом процессе, и с любой точки зрения было бы важно, чтобы осень 2017 года - весна 2018 года были периодом голосования. А до того начатый процесс продолжить для диалога, консенсуса, профессиональных обсуждений, и более глубокого рассмотрения других вопросов.



Фактическая данность изменилась. За законопроект проголосовали двумя слушаниями. Настрой правящей силы такой, что собираются опять же с насилием осенью провести голосование третьим слушанием, и вообще остаться в одиночестве в том процессе, что называется принятием закона, регулирующего фундамент государства.



Правящая команда остается в одиночестве не только внутри страны, но и вне ее. Не остается общественной группы, которая бы поддерживала эту реформу, у них практически нет партнеров не только внутри страны, но и за ее пределами"- заявил "Прайм Тайм" Леван Алапишвили.

















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