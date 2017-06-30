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Из-за отсутствия кворума и манипуляций пультами сорвано заседание в парламенте
30.06.2017 13:44
В законодательном органе было сорвано голосование. Депутат "Европейской Грузии" Хатуна Гогоришвили заявила на заседании, что количества присутствующих в зале депутатов недостаточно для кворума, и идет манипуляция пультами.
"Могу назвать депутатов, Нукри Кантария, Ираклий Сесиашвили, Энзел Мкоян, и многие другие, которые не присутствуют на заседании, и принимают участие в голосовании. Заявление об этом вместо меня должна делать соответствующая служба парламента, но приходится мне его делать. Заседание не полномочно, и нельзя проводить голосование"- отметила член парламентского меньшинства.
После заявления Гогоришвили, вице-спикер парламента Георгий Вольски временно приостановил заседание, а затем принял решение отложить голосование.
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