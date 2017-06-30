|
Премьер назвал ожидаемый визит Пенса в Грузию «демонстрацией поддержки США»
30.06.2017 14:01
Визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию является демонстрацией поддержки нашей страны Вашингтоном, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
По поручению президента Дональда Трампа, Пенс прибудет в Грузию 31 июля в рамках турне, которое также включает визит в Эстонию и Черногорию. Пенса в Грузию пригласил Квирикашвили два месяца назад в ходе официального визита в США.
«Радостно, что за такой короткий период официально подтвердилось, что 31 июля – 1 августа состоится визит в Грузию. Разумеется, это является проявлением поддержки Грузии со стороны Соединенных Штатов. Очень радостно и то, что с первого же дня работы новой администрации мы смогли и установили контакты очень высокого уровня», — сказал Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.
Майк Пенс был первым представителем новой администрации США, который провел встречу с премьер-министром Грузии после избрания Дональда Трампа президентом. Это произошло в феврале, в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Затем в начале мая по приглашению Майка Пенса состоялся первый после смены администрации официальный визит Квирикашвили в Вашингтон.
Тогда премьер Грузии провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром финансов Стивеном Мнучином и министром торговли Уилбуром Россом, а также с сенаторами, в том числе, с председателем Военного комитета Сената США Джоном Маккейном.
В ходе этих встреч обе стороны подчеркивали, что американо-грузинское стратегическое партнерство остается очень прочным. Американская сторона поддержала территориальную целостность и суверенитет Грузии и стремления Тбилиси, направленные на интеграцию с ЕС и НАТО. Кроме того, был подписан важный договор о взаимодействии в области безопасности, который позволит двум странам обмениваться разведывательной информацией и укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна