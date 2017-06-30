Премьер назвал ожидаемый визит Пенса в Грузию «демонстрацией поддержки США»

30.06.2017 14:01 Визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию является демонстрацией поддержки нашей страны Вашингтоном, заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



По поручению президента Дональда Трампа, Пенс прибудет в Грузию 31 июля в рамках турне, которое также включает визит в Эстонию и Черногорию. Пенса в Грузию пригласил Квирикашвили два месяца назад в ходе официального визита в США.



«Радостно, что за такой короткий период официально подтвердилось, что 31 июля – 1 августа состоится визит в Грузию. Разумеется, это является проявлением поддержки Грузии со стороны Соединенных Штатов. Очень радостно и то, что с первого же дня работы новой администрации мы смогли и установили контакты очень высокого уровня», — сказал Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



Майк Пенс был первым представителем новой администрации США, который провел встречу с премьер-министром Грузии после избрания Дональда Трампа президентом. Это произошло в феврале, в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.



Затем в начале мая по приглашению Майка Пенса состоялся первый после смены администрации официальный визит Квирикашвили в Вашингтон.



Тогда премьер Грузии провел встречу с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром финансов Стивеном Мнучином и министром торговли Уилбуром Россом, а также с сенаторами, в том числе, с председателем Военного комитета Сената США Джоном Маккейном.



В ходе этих встреч обе стороны подчеркивали, что американо-грузинское стратегическое партнерство остается очень прочным. Американская сторона поддержала территориальную целостность и суверенитет Грузии и стремления Тбилиси, направленные на интеграцию с ЕС и НАТО. Кроме того, был подписан важный договор о взаимодействии в области безопасности, который позволит двум странам обмениваться разведывательной информацией и укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.















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