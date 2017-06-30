Госдепартамент США о трефикинге в Грузии

30.06.2017 14:37 Госдепартамент США опубликовал ежегодный отчет о трефикинге в различных странах мира. Больше всего права человека в этом сегменте нарушаются в 23 странах, причисленных к третьей категории – среди них Северная Корея, Китай, и Сирия.



По мнению экспертов госдепа, в мировом масштабе торговля людьми является многомиллиардным бизнесом, и отбирает свободу у 20 млн. человек.



Грузия входит в список стран первой категории, так как «полностью выполняет минимально обязательные условия пресечения трефикинга, и продолжает серьезные усилия на этом направлении».



В отчете говорится, что Грузия является источников, транзитером, и местом назначения секс-рабства. В большинстве случае грузинские девушки становятся жертвами трефикинга с целью вовлечения их в проституцию как внутри страны, так и за рубежом – в основном в Турции, а также в Китае и Арабских Эмиратах.



Кроме того, встречаются случаи когда мужчин, женщин, и детей принуждают работать.



Что касается транзита, то по мнению госдепа, преимущественно речь идет о преступных схемах доставки женщин из стран Центральной Азии в Турцию.



Государственный департамент США подчеркивает положительные шаги правительства Грузии по пресечению трефикинга, но при этом отмечает, что несмотря на соблюдение минимальных стандартов, правоохранительные органы не усиливают деятельность на этом направлении, и выявляют «меньше случаев трефикинга», чем их есть на самом деле.



В докладе положительно оценивается план действий на 2017-208 годы, составленный правительством Грузии и усилия по увеличению уровня информированности граждан страны относительно этой проблемы, и выявления наиболее уязвимой для трефикинга части общества.



В отчете также отмечено, что часто не происходит идентификация жертв трефикинга, и что очень часть происходит эксплуатация детей, которых заставляют попрошайничать и совершать различные преступления.



Госдепартамент также коснулся темы расследования правоохранительными органами Грузии обвинений в сексуальном насилии, выдвинутом в адрес грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии в Центрально-африканской республике.



«Было проведено детальное расследования, которое показало, что факт сексуального насилия со стороны грузинских военных места не имел, однако при этом подробный отчет о результатах следствия все еще не опубликован, и пока еще неясно, имело ли произошедшее событие отношение к трефикингу» - говорится в докладе Госдепартамента.

















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