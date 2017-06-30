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Грузия впервые примет чемпионат Европы по футболу (U19)


30.06.2017   14:40
Грузия впервые примет чемпионат Европы по футболу в возрасте до 19 лет, который состоится в Тбилиси и Гори со 2 до 15 июля. Премьер-министр Грузии оценил значение международных спортивных мероприятий.

"Отрадно, что Грузия уже стала центром международных спортивных мероприятий. В текущем году мы успешно провели чемпионат мира среди регбистов в возрасте до 20 лет. А со 2 до 15 июля состоится чемпионат Европы по футболу в возрасте до 19 лет, где примут участие 8 команд стран Европы, в том числе наша команда этой же возрастной группы.

Хочу пожелать успеха как чемпионату, так и, разумеется, нашей сборной по футболу. Я желаю успехов Министерству спорта, Федерации футбола, чтобы этот турнир оценили на высоком уровне, как сами спортсмены, так и спортивное сообщество мира. Думаю, такие мероприятия способствуют позиционированию Грузии в международных масштабах, как интересной страны. Прежде всего, это содействует развитию спорта, и в последний период у нас есть каскад больших успехов в спорте на международной арене"- заявил премьер-министр страны.







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