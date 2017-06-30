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Мы пошли на множество компромиссов при подготовке поправок конституции - премьер


30.06.2017   15:09
Премьер Грузии Георгий Квирикашвили считает, что правящая партия «Грузинская мечта» при подготовке поправок в конституцию пошла на множество компромиссов для достижения политического консенсуса.

Конституционные поправки стали одной из тем, о которых премьер говорил на сегодняшнем заседании правительства. Отдельно он отметил значимость изменений, которые касаются избирательной системы.

«Самое важное решение – о переходе страны на пропорциональную избирательную систему, было принято именно политической волей нашей команда. Из-за решения, что мы перейдем на пропорциональную систему в 2024 году, в 2020 году барьер (для похождения в парламент) был понижен до 3%. Нашей командой было предпринято множество компромиссных шагов для того, чтобы найти почву для политического консенсуса», — сказал Квирикашвили.

Конституционная комиссия в мае 2017 года завершила работу над поправками в главный закон страны. Согласно запланированным изменениям, парламент из 150 депутатов будет избираться не по смешанной системе (77 по пропорциональным спискам и 73 по одномандатным округам), а полностью по пропорциональной. Это положительно оценила Венецианская комиссия, однако позже выяснилось, что нововведение вступит в силу не к предстоящим выборам, в 2020 году, а в 2024.

Несмотря на то, что поправки в конституцию Грузии уже приняты парламентом в двух чтениях, их не поддерживает ни президент страны, ни оппозиция, ни неправительственные организации.

Помимо изменения избирательной системы и ряда других новшеств, Грузия станет полностью парламентской республикой.

Меняется и система выборов президента Грузии. Вместо прямого голосования, теперь его будут выбирать 300 выборщиков — депутаты парламента страны, члены Верховных советов Абхазии и Аджарии, а также представители органов самоуправления регионов.

Также в конституцию будет впервые внесен запрет на продажу частными лицами земли сельскохозяйственного назначения иностранцам. Еще одним ограничением является новое определение брака – теперь в конституции будет записано, что это союз мужчины и женщины, а не просто двух человек.






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