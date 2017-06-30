«Европейской Грузии» предлагает власти проведение плебисцита по вопросу президентских выборов

30.06.2017 15:27 Предлагаем правительству назначить плебисцит на выборах самоуправления, где решится вопрос президентских выборов, и избирательной системы – заявила одна из лидеров "Европейской Грузии" Елена Хоштария на проведенном сегодня брифинге.



По ее же словам, заявление президента Венецианской комиссии еще раз явствовало о том, в какой тупик загнала власть процесс конституционных изменений.



"Вчерашнее заявление президента Венецианской комиссии еще раз явствует, в какой тупик загнала власть процесс конституционных изменений. Их единственный аргумент, будто Венецианская комиссия поддерживает их, развеялся. Мы видим, что как внутри страны, так и за ее пределами все ждут, чтобы наша страна вышла из этой тупиковой ситуации. Исходя из этого, в этой тупиковой ситуации мы еще раз предлагаем власти, обратится к единственно нормальному здравому выходу, плебисциту, спросить у народа, какой должна быть наша избирательная система, и как следует решить вопрос выборности президента"- заявила Елена Хоштария.



По ее словам, существуют 154 000 подписей, собранных за короткий срок, где люди требуют, чтобы вопрос устройства страны спросили у них.



"Консенсус между политическими силами, общественными группами не состоялся из-за весьма упрямой, неразумной позиции власти. Сегодня мы получили очень суровую критику от нашего чрезвычайно важного международного партнера. Исходя из этого, мы предлагаем власти, назначить плебисцит на выборах местного самоуправления, где решится вопрос президентских выборов, и избирательной системы"- заявила Елена Хоштария.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

