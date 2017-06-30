Никаких правительственных встреч со спецпредставителем Путина не планируется - глава МИД

30.06.2017 15:46 Никаких правительственных встреч со специальным представителем Владимира Путина Михаилом Швыдким не планируется, - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



Отвечая на вопрос журналиста, нарушил ли Швыдкой закон об оккупированных территориях, Джанелидзе ответил, что «это должны установить соответствующие органы».



«Никаких правительственных встреч не планируется. Как я слышал, этот человек приехал в Грузию с частным визитом. Есть ли какое-либо нарушение, это должны установить соответствующие органы. Грузия является правовым государством и, соответственно, все ведомства действуют в соответствии с законом, и в этом случае также будут предприняты соответствующие шаги», - отметил Джанелидзе.















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