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НПО готовы осуществить модерацию переговоров между правящей партией и оппозицией
30.06.2017 16:18
Господин Букиккио приветствовал готовность неправительственного сектора осуществить модерацию переговоров между правящей партией и оппозицией, которые, фактически, зашли в тупик, - об этом заявила исполнительный директор организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури после встречи с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио.
По заявлению Гигаури, на встрече основной акцент был сделан на переносе реформы избирательной системы на 7 лет.
«Во время встречи мы говорили о том, почему плоха отсрочка изменений избирательной системы на 7 лет. Мы отметили, что отсрочка демократических процессов на 7 лет - это не хорошо для Грузии. Во время встречи разговор коснулся роли неправительственного сектора в этом процессе. Господин Букиккио приветствовал нашу готовность осуществить модерацию в этом процессе потому, что переговоры между правящей партией и оппозицией фактически зашли в тупик. Соответственно, ролью неправительственного сектора в этом случае может быть именно модерация и мы к этому готовы. Это было одобрено, и если у сторон будет желание, мы включимся в этот процесс», - заявила Эка Гигаури.
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