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Букиккио: Для партии, которая победила на выборах по действующей системе, менять ее на пропорциональную довольно рискованно


30.06.2017   16:31
По мнению президента Венецианской комиссии Джанни Букиккио, в процессе конституционной реформы правительство «сделало многое».

Как заявил Букиккио журналистам в Батуми, правительство предложило важные изменения.

«Я не состою в конституционной комиссии и не знаю, какого компромисса достигло правительства Грузии, о котором вы говорите. Я признаю, что они сделали многое, предложили ряд важных изменений, например, по поводу избирательной системы. Для политической партии, которая победила на выборах по действующей системе, менять ее на пропорциональную довольно рискованно, потому что они могут потерять и места, и власть. Это был хороший шаг, но его отсрочка на 7 лет не была лучшим решением. Это важный момент. Нужно найти компромисс», - заявил президент Венецианской комиссии.






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