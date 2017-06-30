|
Долидзе: заявление Карасина означает, что Грузия на правильном пути
30.06.2017 16:34
Заявление заместителя главы МИД России Григория Карасина еще раз указывает на то, насколько последовательно и верно, мы следуем по пути полной интеграции в европейские и евроатлантические структуры.
Так прокомментировал слова российского дипломата, о том, что Грузия стала участником политики НАТО по сдерживанию РФ, госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.
«Россия раз и навсегда должна понять, что, в первую очередь, это выбор грузинского народа и, во-вторых, он не направлен против кого-либо. Европейская Грузия, вступившая в НАТО Грузия, экономически сильная, стабильная Грузия является гарантом безопасности в регионе, и в том числе, гарантом безопасности России», — заявил Долидзе
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна