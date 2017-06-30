Букиккио: Сегодня я настроен немного оптимистичнее

30.06.2017 16:39 Сегодня я настроен немного оптимистичнее, поскольку, на мой взгляд, существует основание для возможного консенсуса, - об этом президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил сегодня журналистам в Батуми.



Как отметил Букиккио после встречи с представителями неправительственных организаций, хороший и конструктивный диалог между оппозиционными партиями и большинством будет способствовать процессу.



«У нас состоялась очень хорошая встреча с представителями гражданского общества и неправительственных организаций, которые представляют собой один из важнейших компонентов в этом процессе, так как они беспристрастны и думают, что могут внести значительный вклад в решение вопроса. Я провел множество встреч, и могу сказать, что сегодня настроен немного оптимистичнее, поскольку, на мой взгляд, существует основание для возможного консенсуса. Вчера я призвал стороны к диалогу, стороны должны говорить друг с другом. Хороший и конструктивный диалог между оппозиционными партиями и большинством будет способствовать процессу», - заявил Джанни Букиккио.















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