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Букиккио: Сегодня я настроен немного оптимистичнее


30.06.2017   16:39
Сегодня я настроен немного оптимистичнее, поскольку, на мой взгляд, существует основание для возможного консенсуса, - об этом президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил сегодня журналистам в Батуми.

Как отметил Букиккио после встречи с представителями неправительственных организаций, хороший и конструктивный диалог между оппозиционными партиями и большинством будет способствовать процессу.

«У нас состоялась очень хорошая встреча с представителями гражданского общества и неправительственных организаций, которые представляют собой один из важнейших компонентов в этом процессе, так как они беспристрастны и думают, что могут внести значительный вклад в решение вопроса. Я провел множество встреч, и могу сказать, что сегодня настроен немного оптимистичнее, поскольку, на мой взгляд, существует основание для возможного консенсуса. Вчера я призвал стороны к диалогу, стороны должны говорить друг с другом. Хороший и конструктивный диалог между оппозиционными партиями и большинством будет способствовать процессу», - заявил Джанни Букиккио.






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