Премьер выразил готовность продолжить диалог с Венецианской комиссией

30.06.2017 16:51 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил готовность продолжить диалог с Венецианской комиссией. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства Грузии заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.



«Мы слышим обвинения от тех людей, которые дали зеленый свет конституции 2010 года, в которой в самой уродливой форме были представлены самые базовые принципы демократии, что абсолютно неприемлемо. Мы встретились с президентом Венецианской комиссии и обсудили этот процесс. Со своей стороны и со стороны нашей политической команды я выразил готовность продолжить работу и политический диалог с Венецианской комиссией. Нежелание видеть те огромные шаги, которые сделала правящая команда, действительно можно считать политическим актом. Я уверен, что наше население оценивает это должным образом и относится к текущим процессам абсолютно объективно», - заявил премьер.















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