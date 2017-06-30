Депутатам от большинства не нравится предложенная президентом кандидатура в члены НКРЭГ

30.06.2017 17:03 Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения может потерять возможность принятия решения. У одного из трех членов НКРЭГ - Гочи Шония - полномочия истекают в августе, а подбор нового члена затягивается... По закону «Об электроэнергетике и природном газе», в НКРЭГ должно быть 5 членов. Их утверждает парламент большинством голосов на 6 лет. Кандидатов в члены НКРЭГ предлагает президент по согласованию с правительством. Сейчас в НКРЭГ не хватает двух членов и вместо 5 человек, в составе комиссии работают трое, - пишет газета «Резонанси».



Часть депутатов не одобряет кандидатов президента - депутат от большинства Реваз Арвеладзе считает, что на должность члена комиссии президент подобрал неправильного кандидата. Он же не поддержал на заседании комитета отраслевой экономики и экономической политики кандидатуру Майи Меликидзе, потому что она некомпетентна в вопросах энергетики. «Против нее, как против специалиста, я ничего не имею. Я противостою тому, кто подобрал такого кандидата. Большая часть членов НКРЭГ должны быть специалистами в области энергетики. На мой взгляд, президент избрал неправильного кандидата, а правительство из-за форс-мажорной ситуации одобрило эту кандидатуру», - заявил Реваз Арвеладзе. Выходом из сложившейся ситуации министерство энергетики видит в изменении закона «Об электроэнергетике и природном газе», об обсуждении которого в ускоренном порядке ведомство уже обратилось к парламенту.



Парламента имеет замечания и к нескольким уже инициированным проектам, с ускоренным принятием которых он не согласен. Что касается Майи Меликидзе, депутаты обсудили ее кандидатуру на заседании комитета отраслевой экономики и экономической политики и против нее выступил только Реваз Арвеладзе. Майя Меликидзе является экономическим советником президента. По словам руководителя администрации президента Георгия Абашишвили, кандидатура Меликидзе уже согласована с правительством и представлена парламенту - «Это высококвалифицированный экономист, она отвечает всем критериям, которые предъявляются члену НКРЭГ и ее вход в состав комиссии будет очень ценным. Надеюсь, парламент поддержит ее кандидатуру», - говорит Георгий Абашишвили. Напомним, что президент представил кандидатуру 28 июня.















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