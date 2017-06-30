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Зураб Абашидзе подтверждает, что встречался со спецпредставителем Путина


30.06.2017   17:50
Специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе подтверждает, что встретился со специальным представителем президента Путина. По распространенной информации, Михаил Швыдкой прибыл в Тбилиси с политическими посланиями Москвы.

Вчера на встрече с неправительственными организациями и журналистами в Цхнети он ознакомил присутствующих с планами кремлевского лидера относительно Грузии.

По заявлению Абашидзе, в ходе коммуникации с представителем президента РФ рассмотрели личные вопросы.

"Мы узнали об этом с помощью СМИ, правительство никак не связано с этим форумом. У меня была личная коммуникация с господином Швыдким, я давно с ним знаком, и еще раз сказал вчера, что собирался к коммуникации с ним. У меня была эта коммуникация, мы говорили о конкретных личных вопросах"- пояснил Зураб Абашидзе.

Касательно русского журналиста, нарушившего закон "Об оккупации Грузии", и находящегося на этом же форуме, по заявлению Абашидзе, у него нет информации об этом. По его же словам, возможно, имеем дело с истечением срока давности.

"С Мамонтовым я лично вообще не знаком. Я узнал по телевидению, что будто бы был нарушен закон, я не интересовался этим вопросом"- отметил Зураб Абашидзе.

Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией также заявил, что встреча Абашидзе-Карасин состоится 7 июля в Праге.







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