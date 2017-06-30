МВД: Срок давности нарушения Мамонтовым закона об оккупированных территориях истек

30.06.2017 18:15 По заявлению Министерства внутренних дел Грузии, в отношении главного редактора информагентства "Говорит Москва" не могло начаться расследование соответственно закону об оккупации, поскольку шестилетний срок давности по этому преступлению уже прошел.



"Нам не известно о пребывании Мамонтова на территории оккупированной Абхазии после 2009 года"- сообщили "Нетгазете" в МВД.



Вчера телекомпания "Рустави 2" распространила информацию, что Владимир Мамонтов, который ранее нарушил Закон Грузии об оккупации, приехал в Грузию. По информации Р2, "главный редактор государственного информационного агентства России "Говорит Москва" Владимир Мамонтов присутствует на медиа-конференции в Тбилиси, где обсуждают российско-грузинские отношения".



"Что касается закона об оккупации, этот закон не учитывает возвращения гражданина с границы. Соответственно данному закону, если человек нарушил закон об оккупации, немедленно должно быть возбуждено следствие, и лицо следует привлечь к ответственности. Вид наказания определит судья (штраф или заключение). Мы перепроверили, Владимира Мамонтова не вернули с границы из-за нарушения закона об оккупации в 2009 году. Соответственно закону, в отношении него должно было начаться уголовное преследование, чего тогда не произошло. Кроме того, у Мамонтова в паспорте не было соответствующего штампа, который бы подтвердил, что он побывал на территории оккупированной Абхазии. Соответственно у пограничника не было никакого основания не впускать его на территорию Грузии"- заявили в МВД.



2 сентября 2009 года двум российским журналистам, и в том числе Мамонтову, пришлось вернуться из аэропорта в Москву, поскольку им отказали во въезде в Грузию.



Главный редактор газеты "Известия" Владимир Мамонтов и ведущий ток-шоу I канала России Максим Шевченко были членами делегации, которая приехала в Тбилиси для участия в дискуссиях, запланированных по росийско-грузинским отношениям.



По заявлению власти Грузии, мотивом отказа во въезде двум журналистам стало то, что они незаконно находились в сепаратистской Абхазии. Закон "Об оккупированных территориях Грузии" запрещает поездку в сепаратистскую Абхазию и Цхинвальский регион с территории России.

















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