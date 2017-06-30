Букиккио одобряет предложение оппозиции отозвать проект Конституции

30.06.2017 18:20 Встреча президента Венецианской комиссии и членов оппозиции подошла к концу. Представители оппозиционных партий отметили, что на встрече с президентом Венецианской комиссии для искоренения проблем и недоразумений, существующих вокруг конституционных поправок, обсудили вопрос отзыва проекта Конституции.



По заявлению представителей оппозиционных партий, председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио понравилась данная идея. По их словам, Джанни Букиккио согласен на то, чтобы отозвать назад проект Конституции, принятый вторым слушанием.



После завершения встречи оппозиционные партии выступили с единым заявлением, и отметили, что готовы начать с чистого листа диалог с правящей командой. Оппозиция еще раз призывает "Грузинскую мечту" к диалогу.



Президент Венецианской комиссии уже встретился с правящей командой и первой персоной страны. Он несколько раз зафиксировал, что разочарован, поскольку видит, что принятие демократической Конституции осложняется.



Завтра Джанни Букиккио встретится с представителями неправительственных организаций.

















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