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«Мечта» в апреле увеличила штраф за парковку, а сегодня пытается исправить «ошибку»


30.06.2017   19:42
Согласно поправке, принятой 21 апреля, "Грузинская мечта" поддержала увеличение штрафа за неправильную парковку до 20 лари. Поправка вступает в силу с 1 июля. Выясняется, что решение об увеличении штрафа было ошибкой "мечты", для исправления чего партия написала новый законопроект, чтобы сократить удвоенные штрафы.

О какой ошибке идет речь? Во время повышения штрафов предполагали, что это увеличит доходы бюджета на 5 миллионов лари, однако этого так не могло быть - спустя несколько месяцев депутаты обнаружили, что граждане платят штрафы за неправильную парковку не в бюджет, а компании "С.Т. Park", которая занимается вопросами парковки в столице.

Член "Грузинской мечты" Илья Цулая заявил на пленарном заседании, что из-за того, что штрафы идут в "Сити Парк", было решено вернуть штрафы в старом размере. Тем временем, по мнению члена "Европейской Грузии" Гиги Бокерия, изначальное решение о росте штрафов "преследовало целью изъятие из карманов населения большего количества денег".

"Только "Грузинская мечта" может хвастаться тем, что сейчас исправляет политическую глупость, которую совершила две недели назад, и гордится, какая она крутая. Вас тревожило ни то, что этим людям придется платить возросшие штрафы, вы хотели изъять больше денег, так же как везде и во всем"- говорит Гига Бокерия.







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