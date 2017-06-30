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Президент рассмотрит предложения неправительственного сектора о «Кодексе местного самоуправления»
30.06.2017 20:48
Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе откликнулась на обращение неправительственных организаций. 10 НПО просят президента Грузии наложить вето на изменения, вносимые в «Кодекс местного самоуправления».
Как сообщили «IPN» в администрации президента Грузии, по заявлению Анны Долидзе, обращение НПО важно, поскольку эти коренные изменения касаются самоуправляемых городов.
«С самого начала президент Грузии был скептически настроен по отношению к тем изменениям, которые касаются самоуправления и самоуправляемых городов. Мы внимательно отнесемся к обращению НПО, посмотрим пакет, который будет принят, и рассмотрим предложение не подписывать», - сказала Анна Долидзе.
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