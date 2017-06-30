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Корпорация «Богдан» опровергла поставку автобусов в Абхазию, абхазы подтверждают
30.06.2017 21:02
На днях экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявлял, что Петр Порошенко, будучи владельцем корпорации "Богдан", поставлял автобусы в оккупированную Россией Абхазию.
В пресс-службе корпорации "Богдан" сообщили, что начиная С 2010 года завод производитель автобусов «Черкасский автобус» и дистрибьюторская компания «Украинский автобус» находились под управлением менеджмента Проминвестбанка и окончательно перешли в собственность банка в начале 2011 года.
В пресс-службе корпорации "Богдан" подчеркивают, что согласно условиям договора передачи залоговых активов (ПАО «Черкасский автобус» и ООО «Украинский автобус») кредитору (ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный Банк») менеджмент корпорации «Богдан» не контролировал финансово-хозяйственную деятельность этих компаний.
Также отмечают, что корпорация «Богдан» неоднократно отмечала, что с 2009 года Порошенко П.А. не имеет никакого отношения к корпорации «Богдан».
В то же время по информации ряда СМИ, "Проминвестбанк" имел значительную часть капитала одного из российских госбанков.
14 сентября 2010 года абхазского агентство "АпсныПресс" сообщало о поставках 20 автобусов «ISUZU — БОГДАН». Позже в оккупированный регион были поставлены еще 10 единиц автобусов этой марки.
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