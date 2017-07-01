Большинство делает вид, что готово на переговоры с оппозицией

01.07.2017 14:21 Мы пошли на многие компромиссы, и можем снова пойти на соглашение, - об этом заявила первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, отвечая на вопрос о возможности достичь консенсуса по конституционным изменениям.



Тамар Чугошвили надеется, что с оппозиционными партиями можно достичь соглашения по нескольким темам.



«...Я думаю и надеюсь, что все еще есть пространство для того, чтобы по нескольким темам состоялся разговор с теми оппозиционными партиями, у которых имеется рациональный подход, однако говорить о деталях на данный момент мне сложно», - отметила Тамар Чугошвили.



По ее словам, исходя из требований, выдвинутых оппонентами, создается ощущение, что целью требований было недостижение соглашения.



«У меня все еще есть надежда на возможность консенсуса. Однако большого ожидания у меня нет, так как на протяжении длительного времени мы видели совершенно нерациональное поведение. Были такие требования, удовлетворение которых было физически невозможно и возникало ощущение, что целью этого была невозможность соглашения. Если это отношение и подход изменятся, тогда соглашение возможно. Мы пошли на многие компромиссы, и можем снова пойти на соглашение», - отметила первый вице-спикер парламента.



Следует отметить, что заявления Чугошвили имеют популистский характер и не имеют под собой никаких оснований на фоне заявления председателя парламента Ираклия Кобахидзе о том, что какие-либо серьезные изменения в проект Конституции внесены не будут. Заявления Чугошвили преследуют целью показать Венецианской комиссии, якобы парламентское большинство настроено на консенсус, к чему призывал глава комиссии Джанни Букиккио. Как известно, его основной рекомендацией является принятие Конституции путем достижения широкого консенсуса, однако парламентское большинство поспешило принять проект в двух чтениях, что делает невозможными дальнейшие переговоры.



Неправительственный сектор, со своей стороны, призвал власти отозвать проект Конституции и начать переговорный процесс сначала, при этом выразив готовность выполнить роль модератора между политическими субъектами, что было одобрено президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио.















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