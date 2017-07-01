Большинство фактов нарушения Кодекса управления отходами связано с выбросом мусора из автомашин

01.07.2017 14:24 С 1 апреля по 30 июня 2017 года сотрудниками департамента надзора за охраной окружающей среды Грузии выявлены 779 фактов нарушения Кодекса управления отходами.



По данным ведомства, основную часть выявленных правонарушений, по которым составлены протоколы административных правонарушений, составляют факты выброса бытовых отходов из автомобилей.



«Департамент выявляет факты нарушения Кодекса управления отходами в масштабах всей Грузии. В апреле-июне наибольшее число из составленных штрафных протоколов - 165 правонарушений выявлено в Тбилиси; в регионе – Самегрело – Земо Сванетии составлено 143 протокола административных правонарушений; в Квемо (Нижнем) Картли – 136; Восточное региональное управление (Мцхета-Мтианети, Шида Картли) выявило 104 случая; Западное региональное управление (Имерети, Гурия, Рача-Лечхуми, Квемо Сванети) – 96 случаев; управление Аджарии выявило 77 фактов; управление Самцхе-Джавахети – 31 факт, управление Кахетии – 27 фактов», - говорится в сообщении.















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