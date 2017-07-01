Руководитель Национального центра экзаменов дала советы абитуриентам

01.07.2017 16:48 Руководитель Национального центра оценки и экзаменов Майя Миминошвили дает советы абитуриентам.



В эфире программы «Мой вопрос» на «Палитраньюс» она заявила о том, что абитуриентам важно внимательно изучить текст экзаменационной карты, на которой указано как место сдачи экзаменов, так и время. Глава центра призывает абитуриентов вовремя явиться к указанному на карточке месту и своевременно пройти регистрацию.



В 2017 году экзаменационные центры, в которых будут проходить Единые национальные экзамены, открыты во всех городах Грузии, кроме оккупированных территорий. В Тбилиси открыто 10 центров, в Кутаиси – 3, в остальных городах будут функционировать по одному экзаменационному центру.

Единые национальные экзамены начнутся 3 июля.















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