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О порядке присвоения классов государственным служащим в Грузии


01.07.2017   18:02
С 1 июля 2017 года вступает в силу постановление правительства «О порядке присвоения классов государственным служащим.

Присвоение классов производится в последовательном порядке в соответствии с занимаемой должностью, квалификацией государственного служащего, стажем работы на государственной службе, а также с учетом ранее присвоенного ему класса. При этом учитывается занимаемая должность, в соответствии с которой присваивается класс на основании перечня государственных должностей, соответствующих классам государственных служащих, утвержденного в установленном законодательством порядке.

Класс: референт третьего класса публичной службы
— референт второго класса публичной службы
— референт первого класса публичной службы
— советник третьего класса публичной службы
— советник второго класса публичной службы
— советник первого класса публичной службы
— советник третьего класса
— советник второго класса
— советник первого класса
— государственный советник
— государственный советник первого класса
— действительный государственный советник

Класс чиновника определяет уровень профессионального знания и опыта чиновника.
Присвоение служащему класса чиновника преследует целью повышение мотивации, содействие материального благосостояния, и обеспечение стабильности государственной службы.

С первого по шестой класс включительно – по лучшей оценке раз в 2 года, минимум по хорошей оценке раз в три года.
С 7 класса по 12 класс включительно — по лучшей оценке раз в году, минимум по хорошей оценке раз в 2 года.

Класс чиновника не будет присвоен служащему, назначенному на испытательный срок, в течение испытательного срока.

Постановление предусматривает выдачу данному чиновнику «надбавки за класс», однако конкретный размер надбавки не прописан ни в этом постановлении, ни в законе «О возмещении в публичной службе».

В Грузии 115 000 государственных чиновников, на данное время не известно, какой части из них какой класс присвоят,также не известно, какие надбавки будут получат чиновники.







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