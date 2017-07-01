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ОБСЕ осталась без Генерального секретаря
01.07.2017 18:49
С субботы, 1 июля, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осталась без Генсека, так как члены организации не пришли к общему мнению, относительно кандидата, который сменит Ламберто Заньера, строк полномочий которого завершился в пятницу, 30 июня, передает Deutsche Welle.
"57 членов ОБСЕ, среди которых Россия и Соединенные Штаты Америки не смогли достичь консенсуса относительно кандидатов на целый ряд руководящих должностей в организации, которые сейчас вакантны", - сказано в сообщении.
Помимо этого, в ОБСЕ не определились, кто займет позицию председателя Бюро демократических институтов и прав человека, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и представителя по вопросам свободы СМИ. Отмечается, что причиной не избрания кандидатуры на позицию Генсека, а также кандидатов на другие позиции стали разногласия, возникшие у членов ОБСЕ с представителями Российской Федерации. Но эта причина не была единственной.
Следующая встреча, во время которой у членов организации будет возможность найти компромисс, состоится в Вене во вторник, 11 июля. На данный момент, наиболее вероятным кандидатом называют бывшего постоянного представителя Швейцарии в этой организации Томаса Гремингера.
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