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Бывший генконсул Грузии в Одессе вступил в ряды ВСУ


01.07.2017   20:26
Глава фонда "На благо Одессы", экс-генконсул Грузии в Одессе, дипломат Теймураз Нишнианидзе решил добровольно присоединиться к оперативному командованию "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Как сообщает корреспондент Украинской Службы Информации, соответствующий документ на своей странице в Facebook разместила журналист "7 канала" Лена Ротари.

Тимур Нишнианидзе написал заявление в военную часть полевой почты В2254 с просьбой прохождения военной службы на данном объекте. Командование военной части приняло его заявление. Теперь Тимур Нишнианидзе будет нести службу на вакантной должности старшего стрелка с окладом 605 грн.






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