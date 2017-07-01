Молдова запретила ездить с молдавскими правами на авто из Приднестровья

01.07.2017 20:32 С 1 июля автомобилям с приднестровскими номерами запрещен проезд по территории Молдовы, если у водителя есть молдавские водительские права и прописка. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker со ссылкой на таможенную службу Молдовы.



"Водить машину с приднестровскими номерами и молдавскими правами разрешено только в том случае, если авто принадлежит экономическому агенту, зарегистрированному на левом берегу Днестра или в Бендерах, а водитель работает в этой компании", - отмечает Таможенная служба.



Также молдавские водители не могут ездить на автомобилях, зарегистрированных в непризнанных Молдовой государствах. В таких случаях авто конфискуется и транспортируется на автостоянку ближайшее отделение полиции.



Кроме того, Таможенная служба напоминает, что с 1 января 2017 года в Молдове действует закон, согласно которому автомобили с приднестровскими или иностранными номерами могут находиться на территории Молдовы не более 180 дней в течение года. В случае нарушения автомобиль также конфискуется.















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