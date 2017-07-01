Телепрограмма Саакашвили не закрывается, а уходит на летние каникулы

01.07.2017 21:36 Работу в эфире телеканала ZIK программа бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили продолжит через три-четыре недели. Об этом "Детектор медиа" сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.



Так она прокомментировала слова политика от 28 июня, что выпуск его ток-шоу "Iнша Україна" на телеканале ZIK станет последним. По словам Саакашвили, владельцев студии заставили разорвать с ним контракт.



"В программе Саакашвили сказал, что мы не закрываем программу, мы идем на каникулы. У нас небольшой перерыв. Это связано с тем, что летом у телевидения сложный сезон. Сложно гостей собирать и другие истории", – сказала она.



Чиж рассказала, что студия переезжает в другое место, которое "не имеет никакого отношения к телеканалу ZIK".



Саакашвили предположил, что украинские власти могли ухудшить отношение к нему лично и к каналу после того, как в одной из телепередач женщина-снайпер исполнила песню "Шоколадна дупа". Ее антигероем является президент Петр Порошенко.















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