Каладзе: Народ ждет обновления

01.07.2017 23:48 Мы всегда достигали цели победой, поскольку всегда знали, как делать то дело, за которое взялись и сегодня мы вместе, все, кто считает, что Тбилиси нужны коренные изменения, - об этом заявил кандидат «Грузинской мечты» на пост мэра Тбилиси Каха Каладзе в ходе мероприятия в связи с его представлением.



Как отметил Каладзе, «в 2017 году мы должны встать все вместе и бороться за победу Тбилиси».



«Хочу поблагодарить нашу политическую группу и ее лидера Георгия Квирикашвили. В первую очередь, благодарю за это доверие и поддержку. Для меня огромная честь быть представленным на пост мэра Тбилиси. Меня связывают особые эмоции с Тбилиси, который на протяжении лет был моим болельщиком, вместе со мной праздновал победу, и ласкал во времена тягот, который внес огромный вклад в мою победу. В моей жизни часто бывали ответственные и поэтапно важные моменты, накал и переживание которых следуют за мной до сих пор. В моей жизни было много побед и ведущих к ним сложных путей, но всегда рядом со мной была команда – в футболе, в борьбе с насильственным режимом, в энергетике! Мы всегда достигали цели победой, поскольку всегда знали, как делать то дело, за которое взялись и сегодня мы вместе, все, кто считает, что Тбилиси нужны коренные изменения. Мы вместе, я и вы и обязательно победим! Тбилиси победит», - заявил Каха Каладзе.



По его словам, люди ждут обновления, с чем прямо связано благополучие их семей, здоровье детей, здоровая среда и комфорт.















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