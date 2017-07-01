Каладзе: Мы берем обязательство работать для каждого тбилисца персонально

01.07.2017 23:55 По заявлению кандидата в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, проекты, которые он планирует осуществить в случае победы, будут соответствовать потребностям и желаниям всех тбилисцев.



Как заявил Каладзе в ходе официального представления, вместе с командой он берет обязательство работать как для всего города, так и для конкретного района и каждого тбилисца персонально.



«Для моей команды всегда был и является главной ценностью человек - со всеми своими проблемами, переживаниями и надеждой на будущее – желанием победы. Очень скоро мы детально ознакомим каждого тбилисца с теми проектами и целями, которые планируем осуществить в будущем, которые полностью будут ориентированы и будут соответствовать вашим требованиям, желаниям и потребностям. Мы берем обязательство: работать как для всего города, так и для конкретного района и каждого тбилисца персонально. Наше обязательство – чтобы все, несмотря на возраст и пол, идентичность, возможности, национальность или вероисповедание, чувствовали себя органичной частью этого города с большими традициями. У нас толерантность всегда была возведена в степень государственной политики и Грузия исторически отличалась этой уникальностью. Моя цель и обязанность, чтобы мы построили Тбилиси так, чтоб гармонично сливались прошлое, настоящее и будущее города, традиции и новшества. Тбилиси – город наших детей, нашего будущего поколения, наша победа принадлежит им! Приведенные в порядок социальный фон и экология, автомобильное движение, паркинг и модернизация общественного транспорта будут нашей победой. Урегулирование хаотичного строительства, реабилитация-консервация старого Тбилиси, обязательное и необходимое требование соблюдения безопасности и качества строительства – будет нашей победой!», - отметил Каха Каладзе.















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