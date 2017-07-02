Совет ЕС подтверждает политическое соглашение о временных торговых преференциях для Украины

02.07.2017 14:31 28 июня послы Европейского Союза проголосовали за утверждение соглашения, достигнутого между Председательствующей в ЕС Мальтой и Европейским парламентом о временных автономных торговых мерах в пользу Украины. Данное предложение призвано улучшить доступ к рынку ЕС для украинских экспортеров, принимая во внимание сложную экономическую ситуацию и предпринимаемые Украиной усилия в сфере экономических реформ, – говорится в пресс-релизе.



"Эти меры станут жестом нашей активной политической и экономической поддержки Украины. Учитывая непростую ситуацию в стране, мы намерены быстро перейти к претворению этого решения в жизнь", – отметил Кристиан Кордона, Министр экономики, инвестиций и малого бизнеса Мальты.



Согласно информации ЕС, данное соглашение дополнит уже введенные в действие торговые положения в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подписанного в 2014 году. Данные положения применяются временным порядком уже с 1 января 2016 года.



Применяться меры будут в течение трехлетнего периода.



В ЕС отмечают, что для гарантии применения данных мер Украина будет обязана соблюдать те же принципы, что и в рамках Соглашения об ассоциации. Сюда входит соблюдение демократических принципов, прав человека и основополагающих свобод, принципа верховенства права, а также продолжение и активизация усилий в отношении борьбы с коррупцией и незаконной деятельностью.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

