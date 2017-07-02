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Илия II: Не забывайте, что добро всегда одолевает зло


02.07.2017   17:15
Не забывайте, что добро всегда одолевает зло, - с этим заявлением обратился сегодня к прихожанам Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II.

«Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои. Мы благодарим Господа за его милость. Множество испытаний ожидают Грузию и добрых людей, однако, не забывайте, что добро всегда одолевает зло, добро побеждает, и поэтому надейтесь на Господа», - с такими словами обратился патриарх к прихожанам.

Кроме того, по словам Святейшего, нужен и о обязателен союз между поколениями. По его заявлению, сегодня в кафедральном соборе Троицы собрались представители трех поколений – старшее, среднее и новое поколения.

Сегодня патриарх благословил и наградил ученых-сотрудников старого поколения Института рукописей, а также благословил находящихся в соборе Троицы абитуриентов и их родителей.






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