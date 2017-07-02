Илия II: Не забывайте, что добро всегда одолевает зло

02.07.2017 17:15 Не забывайте, что добро всегда одолевает зло, - с этим заявлением обратился сегодня к прихожанам Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II.



«Велик Ты, Господи, и чудны дела Твои. Мы благодарим Господа за его милость. Множество испытаний ожидают Грузию и добрых людей, однако, не забывайте, что добро всегда одолевает зло, добро побеждает, и поэтому надейтесь на Господа», - с такими словами обратился патриарх к прихожанам.



Кроме того, по словам Святейшего, нужен и о обязателен союз между поколениями. По его заявлению, сегодня в кафедральном соборе Троицы собрались представители трех поколений – старшее, среднее и новое поколения.



Сегодня патриарх благословил и наградил ученых-сотрудников старого поколения Института рукописей, а также благословил находящихся в соборе Троицы абитуриентов и их родителей.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

