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Мэрия Тбилиси: Пострадавшим от пожара на рынке Элиава спишут убытки


03.07.2017   11:09
Пострадавшим от пожара на рынке Элиава спишут убытки, - об этом говорится в заявлении мэрии Тбилиси. Столичная мэрия призывает всех не использовать в политических целях тяжелые последствия и эмоциональный фон торговцев.

«...Хотим подчеркнуть, что причины пожара на данный момент неизвестны и обвинения, якобы пожарные экипажи прибыли на место поздно, не имели воды или сознательно не тушили пожар и подобное являются ложью. На фоне произошедших событий, когда не существует заключения экспертизы, со стороны некоторых политических сил прозвучали прямые обвинения и клеветнические заявления, что совершенно неоправданно и неприемлемо. Хотим призывать всех не использовать в политических целях тяжелые последствия и эмоциональный фон торговцев. Что касается поврежденного товара, по информации Службы доходов, пострадавшим в результате пожара на рынке Элиава спишут убытки», - сказано в заявлении.

В результате пожара госпитализированы четыре человека. Как сообщили в МВД, среди пострадавших один пожарный. Их жизням опасность не угрожает.






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