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Парламентская делегация Грузии посетит Страсбург
03.07.2017 11:15
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с парламентской делегацией 3-6 июля посетит Страсбург.
Как сообщают в парламенте Грузии, в рамках визита председатель грузинского парламента проведет встречи в Совете Европы и Европарламенте.
Ираклий Кобахидзе встретится с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы Войцехом Савицким. Также, вместе с членами делегации, он будет присутствовать на мероприятии, посвященном учреждению группы дружбы ЕС-Грузия. Запланированы встречи с представителями политической группы социалистов в Европарламенте и членами Европейской народной партии, а также – с Советом группы дружбы с Грузией в Европарламенте и представителями Евронеста.
Ираклий Кобахидзе ознакомит членов Комитета парламентского ассоциирования ЕС и Грузии с проводимой в Грузии конституционной реформой.
В состав грузинской парламентской делегации входят депутаты: Тамар Хулордава, Нино Гогуадзе, Дмитрий Цкитишвили, Энзел Мкоян, Зураб Чиаберашвили, Роман Гоциридзе, Георгий Канделаки, Георгий Мосидзе и Георгий Ломия.
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