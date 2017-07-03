Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Опасные для жизни здания - в большинстве из них проживают беженцы


03.07.2017   12:22
В отчет народного защитника попало несколько десятков зданий, опасных для жизни. В корпусах, находящихся на грани разрушения, в основном проживают семьи беженцев. Вынужденно перемещенные лица уже несколько лет безрезультатно ждут ответа Министерства по беженцам.

Семья беженцев из Сухуми Читишвили каждый день стоит перед риском разрушения дома. Последних 10 лет семья проживает в аварийном доме в Окрокане. Семья получила из Министерства по делам беженцев письмо, где ведомство подтверждает, что информировано об их проблеме, однако пока не собирается отреагировать.

Еще одним объектом, опасным для жизни, является бывшая турбаза в Цхваричамия. Почти 10 семей беженцев, которым некуда идти, уже 27 лет проживает в аварийном здании. Бюро экспертизы Самхараули подтвердило, что жить в бывшей турбазе Цхваричамия опасно.

Аппарат народного защитника оценил это здание, как находящееся в самом тяжелом состоянии, и внес его в отчет года. Как и объекты Цхваричамия и Окрокана, в отчет омбудсмена попали около 20 зданий.

Народный защитник призывает министра по делам беженцев Созара Субари, немедленно расселить беженцев из опасных для жизни зданий.

Согласно рекомендациям омбудсмена, в процессе расселения из объектов приоритетными для министерства должны быть беженцы, проживающие в зданиях, опасных для жизни.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Самые высоко и низкооплачиваемые сектора в Грузии
Число транзакций на рынке недвижимости Грузии продолжает рост
Stadler планирует открыть в Грузии вагоноремонтный завод - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии продолжают убивать
Семью из Кировской области обманули на путевках в Абхазию
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Каладзе назван кандидатом на пост мэра Тбилиси
На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4
В Грузии смягчают наказание за наркотики
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна