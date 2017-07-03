Опасные для жизни здания - в большинстве из них проживают беженцы

03.07.2017 12:22 В отчет народного защитника попало несколько десятков зданий, опасных для жизни. В корпусах, находящихся на грани разрушения, в основном проживают семьи беженцев. Вынужденно перемещенные лица уже несколько лет безрезультатно ждут ответа Министерства по беженцам.



Семья беженцев из Сухуми Читишвили каждый день стоит перед риском разрушения дома. Последних 10 лет семья проживает в аварийном доме в Окрокане. Семья получила из Министерства по делам беженцев письмо, где ведомство подтверждает, что информировано об их проблеме, однако пока не собирается отреагировать.



Еще одним объектом, опасным для жизни, является бывшая турбаза в Цхваричамия. Почти 10 семей беженцев, которым некуда идти, уже 27 лет проживает в аварийном здании. Бюро экспертизы Самхараули подтвердило, что жить в бывшей турбазе Цхваричамия опасно.



Аппарат народного защитника оценил это здание, как находящееся в самом тяжелом состоянии, и внес его в отчет года. Как и объекты Цхваричамия и Окрокана, в отчет омбудсмена попали около 20 зданий.



Народный защитник призывает министра по делам беженцев Созара Субари, немедленно расселить беженцев из опасных для жизни зданий.



Согласно рекомендациям омбудсмена, в процессе расселения из объектов приоритетными для министерства должны быть беженцы, проживающие в зданиях, опасных для жизни.

















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