Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Леван Зауташвили назначен губернатором региона Мцхета-Мтианети


03.07.2017   12:34
Леван Зауташвили занял должность губернатора региона Мцхета-Мтианети, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

На этом посту он сменил Гочу Зеикидзе, который покинул должность губернатора региона Мцхета-Мтианети по собственному желанию в середине июня. Зеикидзе занимал пост губернатора региона Мцхета-Мтианети с 10 марта 2016 года.

"Согласно распоряжению правительства, новый губернатор Мцхета-Мтианети официально приступит к работе с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.

В 2013-2017 годах Зауташвили был генеральным директором пивоваренной компании "Кастел Джорджия", работал в проектах Всемирного банка. Зауташвили окончил Международный университет штата Индианаполис и факультет журналистики Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Самые высоко и низкооплачиваемые сектора в Грузии
Число транзакций на рынке недвижимости Грузии продолжает рост
Stadler планирует открыть в Грузии вагоноремонтный завод - премьер
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии продолжают убивать
Семью из Кировской области обманули на путевках в Абхазию
Россиянин пытался провезти в Абхазию радиоактивные часы
Еще одного россиянина «кинули» в Абхазии
Гальская администрация недовольна передвижением тачек через линию оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Каладзе назван кандидатом на пост мэра Тбилиси
На востоке Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4
В Грузии смягчают наказание за наркотики
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна