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Леван Зауташвили назначен губернатором региона Мцхета-Мтианети
03.07.2017 12:34
Леван Зауташвили занял должность губернатора региона Мцхета-Мтианети, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
На этом посту он сменил Гочу Зеикидзе, который покинул должность губернатора региона Мцхета-Мтианети по собственному желанию в середине июня. Зеикидзе занимал пост губернатора региона Мцхета-Мтианети с 10 марта 2016 года.
"Согласно распоряжению правительства, новый губернатор Мцхета-Мтианети официально приступит к работе с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
В 2013-2017 годах Зауташвили был генеральным директором пивоваренной компании "Кастел Джорджия", работал в проектах Всемирного банка. Зауташвили окончил Международный университет штата Индианаполис и факультет журналистики Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили.
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