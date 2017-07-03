Леван Зауташвили назначен губернатором региона Мцхета-Мтианети

03.07.2017 12:34 Леван Зауташвили занял должность губернатора региона Мцхета-Мтианети, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



На этом посту он сменил Гочу Зеикидзе, который покинул должность губернатора региона Мцхета-Мтианети по собственному желанию в середине июня. Зеикидзе занимал пост губернатора региона Мцхета-Мтианети с 10 марта 2016 года.



"Согласно распоряжению правительства, новый губернатор Мцхета-Мтианети официально приступит к работе с сегодняшнего дня", — говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.



В 2013-2017 годах Зауташвили был генеральным директором пивоваренной компании "Кастел Джорджия", работал в проектах Всемирного банка. Зауташвили окончил Международный университет штата Индианаполис и факультет журналистики Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили.















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