Большая часть товара и магазинов рынка Элиава спасена - вице-мэр Тбилиси

03.07.2017 12:55 По информации вице-мэра Тбилиси Лаши Абашидзе, большая часть товара и магазинов рынка Элиава спасена.



Как заявил журналистам Абашидзе, сегодня будет проведен полный учет спасенного и сгоревшего товара, после чего представители правительства столицы встретятся с владельцами магазинов.



«Пожар полностью ликвидирован. Никаких возможных новых очагов внутри нет. Пожарная и спасательная служба сработали очень хорошо, потому что пожар был очень интенсивным. Сегодня мы планируем провести полный учет того, что спасено, а что нет. После этого учета мы хотим встретиться с владельцами и запланировать вместе с ними следующие шаги. Самое главное, что внутри спасено очень много товара. Спасено два магазина, которые были капитально обустроены из стекла», - заявил Абашидзе.



По его словам, пока не будет полной информации о сгоревшем товаре, говорить о цифрах будет невозможно.















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