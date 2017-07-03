Правительство Грузии передало окружению Иванишвили 200 га земли за 1 лари - СМИ

03.07.2017 14:16 Правительство Грузии передало 200 гектаров земли за символическую сумму 1 лари двоюродному брату Бидзины Иванишвили, Уче Мамацашвили, и членам его окружения, сообщает "Рустави 2".



Население Абаши обвиняет в присвоении их пастбищ вице-премьера Каху Каладзе, двоюродного брата Иванишвили, Учу Мамацашвили, руководителя Фонда соинвестиции Георгия Бачиашвили, и приближенного бывшего премьера, Шмаги Кобахидзе.



Из-за того, что жителям Абаши негде пасти скот, они вынуждены продать или забить его, и собственными руками уничтожить единственный источник дохода.



Документы подтверждают, что 200 гектаров земли, которые местное население годами использовала как пастбища, по распоряжению правительства от 31 октября 2014 года были переданы за 1 лари ООО "Корпорации земли Грузии". В 2014 году вопрос на заседание правительства вынес тогдашний министр экономики Георгий Квирикашвили, и утвердил тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



По словам члена "Национального движения" Торнике Бикашвили, правительство создало изощренную схему для передачи сотни тысячи квадратных метров земли окружению Иванишвили. В ходе расшифровки этой схемы оппозиция обнаружила в документах именно те фамилии, о которых говорят жители Абаши.



Уча Мамацашвили не появляться перед средствами массовой информации. Что касается руководителя Фонда соинвестиции, он сначала переадресовал корр. "Рустави 2" к пресс-службе, а потом отказался от интервью.



Бачиашвили отказывается от интервью, и не отвечает на вопрос, за какие заслуги получили он и Уча Мамацашвили 200 гектаров территории за 1 лари. Между тем, "Курьер" спросил сотрудников местной брокерской компании, сколько в действительности стоит эта земля.



По их информации, цена земли на данной территории колеблется от 5 до 7 лари за квадратный метр. По их же подсчетам, под подписи Ираклия Гарибашвили и Георгия Квирикашвили окружению бывшего премьер-министра передали за 1 лари территорию, принадлежащую государству стоимостью 10 миллионов лари.

















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