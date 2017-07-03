Хухашвили: «Меня интересует, почему не ушел в отставку Ираклий Кобахидзе?!»

03.07.2017 14:45 «Очевидно, что непоследовательность властей и Букиккио, и другие лица в Венецианской комиссии восприняли как оскорбление. Это авторитетная организация, поэтому их позиция вполне естественна - если ты спрашиваешь мое мнение, говоришь, что мы должны работать вместе, и обещаешь, что учтешь мои рекомендации, почему ты ставишь меня перед другим фактом? Показываешь мне один проект, получаешь мое положительное заключение, а потом вносишь в проект изменения... Возникает подозрение - этот проект был принят так срочно именно потому, что они знали, как отреагирует на изменения Букиккио и опередили его», - заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Если бы он сделал такие острые оценки до голосования, наверное, принять изменения в двух чтениях было бы сложнее. Сейчас процесс стал необратимым, потому что в третьем чтении в проект вносятся лишь редакционные изменения. По существу и содержанию уже ничего не изменится. Такова политическая логика этого процесса, который очень вредит стране. За этим обязательно последуют осложнения в отношениях с Венецианской комиссией и другими международными институтами. На первый взгляд, перед отъездом Джанни Букиккио немного смягчил тон, но все равно очень тяжело оценил все происходящее. Он открыто заявил, что у сохранения мажоритарных выборов лишь одна цель - сохранение власти. Фактически, он сказал, что при изменении конституции власти руководствуются не государственными интересами, а своими политическими целями. На мой взгляд, это была самая строгая оценка от Букиккио», - отметил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.



«Мне особенно тяжело видеть не только данность, но и качество выполнения! Почему вообще они начали все в такой форме, почему подключили всех к процессу, если не собирались с кем-то считаться, для чего нужна была эта шестимесячная эпопея?! В результате они нанесли своему политическому имиджу еще больший вред. Сложилась ситуация, когда чем легитимнее с правовой точки зрения становится конституция, тем больше теряет политическую легитимацию «Грузинская мечта». Это настолько некачественная работа, что всем, кто, ответственен за этот процесс, очень скоро придется ответить, потому что власти сожгли все мосты с политической оппозицией и гражданским сектором. Ни одна социальная группа не стала их партнером в этом процессе. «Грузинская мечта» испытала полную стерилизацию и осталась одна. Сейчас закрывшиеся в зале заседаний депутаты большинства доказывают друг другу, что так нужно для страны, т.е. они лгут даже друг другу...», - продолжил респондент.



«Ираклий Кобахидзе никогда не был политиком, но сейчас он вообще самоликвидировался. Он раньше говорил, что если пропорциональная система не будет введена, то он уйдет в отставку. Но он так привык к своему кабинету, что не может с ним попрощаться. Он согласился с предложенными условиями и теперь борется за самосохранение. Его больше не интересуют ни принципы, ни государственные интересы... Меня действительно интересует, почему не ушел в отставку Ираклий Кобахидзе?! Несмотря на многочисленные претензии к нему, мне его искренне жаль. В таком возрасте подняться на такую вершину и упасть оттуда вниз головой - очень тяжело... Кому нужна должность, если тебе приходится по собственному или чужому желанию «съесть» свои слова», - заключил Хухашвили.















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