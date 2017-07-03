Лагазидзе: Каладзе обязательно окажется перед выбором между «Газпромом» и США

03.07.2017 14:57 «Со дня основания «Грузинской мечты» Кахи Каладзе оказался единственной фигурой, которая смогла вести независимую игру - у него есть ощущение политического пиара, что жизненно важно для политика. «Грузинская мечта» не смогла найти правильную форму коммуникации с обществом, но Каладзе это удалось. Но в его копилке все равно накопилось много негатива - он участвовал в переговорах с «Газпромом», все помнят о его связях с криминальным миром, что будет неким шлейфом предвыборной кампании и сохранится после выборов, если Каладзе станет мэром. Я уверена, что активные противники у него будут и внутри команды», - заявила политолог Хатуна Лагазидзе в интервью газете «Квирис палитра».



«Нармания останется в истории неудачным мэром. Он не смог сопротивляться внутри команды той элите, которой движут большие бизнес-интересы. Иметь дело с этой кастой придется и Каладзе. Для него пост мэра Тбилиси будет или политическим трамплином, или тяжелым концом, потому что если кто и будет его тянуть, это будет группа с бизнес-интересами, которая находится внутри «Грузинской мечты» или прикрывается этой партией. Следует учесть, что он является одним из самых богатых людей в Тбилиси, с его именем связано немалое количество бизнесов, поэтому он хорошо осознает, что противостояние конкретным группам может завершиться для него финансовыми потерями. Перед Каладзе будет такой выбор - или завершить работу на посту мэра без потерь и действовать в интересах бизнес-групп, или заложить основу для успешной политической карьеры», - отметила в беседе с корреспондентом издания Хатуна Лагазидзе.



«Каладзе - самый жесткий среди тех лиц, которых вывел на авансцену Иванишвили. Жесткость можно использовать в двух радикально противоположных направлениях: служить городу жесткими и оперативными решениями или убивать свободу слова... Сейчас мне трудно прогнозировать, какой выбор он сделает - развивать город или использовать свои контакты для притеснения западных ценностей. Под контактами я имею в виду то, что он познакомился с российскими высокопоставленными чиновниками, когда вел переговоры с «Газпромом». Но на фоне того, что через шесть месяцев после избрания Трампа в Грузию едет вице-президент США, Каладзе должно хватить ума для адекватной оценки важности Грузии для США. Приезд вице-президента США - прямой сигнал о том, что Госдепартамент США не допустит вступления Грузии в сделки с Россией», - продолжил респондент.



«Газпром» или США - Каладзе обязательно окажется перед таким выбором. Сейчас у него открыт путь к российской политической элите, но в случае с избранием на пост мэра Тбилиси, США обязательно заинтересуются его фигурой. Играть на двух фронтах у него не получится. Именно в таком контексте нужно рассматривать статью в журнале «Экономист», в которой открыто указывается, что сегодня победа на выборах мэра Тбилиси равноценна добыче золотого руна. Мэр - фигура с высокой легитимацией, которая, с большой вероятностью, будет играть решающую роль на парламентских выборах 2020 года. Я уверен, что Каладзе готовит почву для выборов 2020 года. Поэтому я не исключаю, что контакты с Россией окажутся для Каладзе судьбоносными. Ему придется делать выбор - контакты с Россией и бизнес-интересы или будущее страны», - заключила Хатуна Лагазидзе.















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