Кобахидзе: Я убежден, что президент наложит на Конституцию вето

03.07.2017 17:43 "Я убежден, что как бы мы ни изменили Конституцию, какие бы изменения мы не внесли в нее, президент обязательно наложит вето"- говорит председатель парламента Ираклий Кобахидзе.



"Мы готовы к дополнительным консультациям о том, что можно изменить в рамках третьего слушания. Мы готовы к таким консультациям. В документ могут войти изменения. Мы открыты для консультаций. В конечном итоге Конституция будет принята осенью. Мы без условий ждем вето на осенней сессии"- говорит Ираклий Кобахидзе.



Парламент уже принял двумя слушаниями проект Конституции Грузии. Документ достаточно отличается от проекта, представленного к первому слушанию, в связи с этим председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сделал критические заявления в адрес правящей команды.



По проекту Конституции меняется правило президентских выборов, а также с 2024 года упраздняется мажоритарная избирательная система, и полностью меняется порядок перераспределения нераспределенных мандатов.

















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