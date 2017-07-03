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Председателем Тбилисского городского суда назначен Васил Мшвениерадзе


03.07.2017   18:55
Председателем Тбилисского городского суда и председателем административной коллегии этого же суда назначен Васил Мшвениерадзе.

Это решение принял Высший совет юстиции. Кандидатуру поддержали 12 членов совета, против были два члена-не судьи - Вахтанг Мчедлишвили и Нази Джанезашвили.

Мшвениерадзе – член Высшего совета юстиции. На этой должности он сменит секретаря Высшего совета юстиции Георгия Микаутадзе. Кандидатуру Мшвениерадзе представил совету сам Микаутадзе.

По заявлению Нази Джанезашвили, порядок избрания на должности в общих судах должен быть усовершенствован, чтобы наряду с другими вопросами была обеспечена конкуренция. По ее словам, исходя из этого, лучше назначить исполняющего обязанности до тех пор, пока не будут проведены изменения.
Совет не согласился с этой позицией, и Мшвениерадзе был избран председателем городского суда на 5 лет.






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