ЕС запускает единую систему контроля на границах

03.07.2017 20:25 На внешних границах Евросоюза начнет работать единая система контроля въезда-выезда.



Соответствующий законопроект получил поддержку Европарламента и Совета ЕС, сообщает Еврокомиссия.

Отмечается, что работа над новой системой ведется с апреля прошлого года. Она будет регистрировать данные о легальных въездах и выездах граждан стран, не входящих в ЕС.



Как отмечается в коммюнике, "это позволит лучше контролировать легальные краткосрочные поездки, выявлять незаконно задержавшихся и поможет общей модернизации управления внешними границами ЕС".



"Система въезда-выезда вместе с Европейской системой информации и разрешения поездок (ETIAS) будет способствовать усилению контроля внешних границ и внутренней безопасности", – говорится в сообщении.

Обсуждение документа продолжится на техническом уровне между Европарламентом и Советом ЕС, после чего они примут его окончательный текст.















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