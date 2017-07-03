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ЕС запускает единую систему контроля на границах
03.07.2017 20:25
На внешних границах Евросоюза начнет работать единая система контроля въезда-выезда.
Соответствующий законопроект получил поддержку Европарламента и Совета ЕС, сообщает Еврокомиссия.
Отмечается, что работа над новой системой ведется с апреля прошлого года. Она будет регистрировать данные о легальных въездах и выездах граждан стран, не входящих в ЕС.
Как отмечается в коммюнике, "это позволит лучше контролировать легальные краткосрочные поездки, выявлять незаконно задержавшихся и поможет общей модернизации управления внешними границами ЕС".
"Система въезда-выезда вместе с Европейской системой информации и разрешения поездок (ETIAS) будет способствовать усилению контроля внешних границ и внутренней безопасности", – говорится в сообщении.
Обсуждение документа продолжится на техническом уровне между Европарламентом и Советом ЕС, после чего они примут его окончательный текст.
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