В Гори, Карели, и Хашури будут открыты музеи оккупации

03.07.2017 21:17 Руководитель администрации президента Георгий Абашишвили выступил с инициативой открыть музеи оккупации в трех районах Шида Картли, в Гори, Карели, и Хашури. Информацию об этом распространила администрация президента.



"Мы предложили музею оккупации Каспи, как примеру успеха, сделать такого рода музеи в городах Грузии вдоль линии оккупации, на первом этапе в Шида Картли.



Это еще раз очень ясно покажет нашей молодежи ту реальность, в которой мы живем, и важно правильно начать оценку оккупации, и начать ее с советского периода"- заявил Георгий Абашишвили.



По информации администрации президента, Георгий Абашишвили и советник по делам внешних отношений Тенгиз Пхзаладзе подытожили проекты, осуществленные в Квемо Картли по финансированию резервного фонда президента.



Согласно информации администрации, Георгий Абашишвили встретился в музее оккупации Каспи с участниками завершенного проекта "Нет оккупации!", где говорил о результатах оккупации, информационной войне, вопросах экономической безопасности, и возможностях рынка Евросоюза.



По информации администрации президента Грузии, проект осуществила организация "Мост дружбы Картлос", которая в течение четырех месяцев проводила публичные дискуссии по вопросам оккупации и безопасности.

















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