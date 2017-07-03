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В Гори, Карели, и Хашури будут открыты музеи оккупации


03.07.2017   21:17
Руководитель администрации президента Георгий Абашишвили выступил с инициативой открыть музеи оккупации в трех районах Шида Картли, в Гори, Карели, и Хашури. Информацию об этом распространила администрация президента.

"Мы предложили музею оккупации Каспи, как примеру успеха, сделать такого рода музеи в городах Грузии вдоль линии оккупации, на первом этапе в Шида Картли.

Это еще раз очень ясно покажет нашей молодежи ту реальность, в которой мы живем, и важно правильно начать оценку оккупации, и начать ее с советского периода"- заявил Георгий Абашишвили.

По информации администрации президента, Георгий Абашишвили и советник по делам внешних отношений Тенгиз Пхзаладзе подытожили проекты, осуществленные в Квемо Картли по финансированию резервного фонда президента.

Согласно информации администрации, Георгий Абашишвили встретился в музее оккупации Каспи с участниками завершенного проекта "Нет оккупации!", где говорил о результатах оккупации, информационной войне, вопросах экономической безопасности, и возможностях рынка Евросоюза.

По информации администрации президента Грузии, проект осуществила организация "Мост дружбы Картлос", которая в течение четырех месяцев проводила публичные дискуссии по вопросам оккупации и безопасности.







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