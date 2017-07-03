Министр культуры Грузии отказался от встречи с советником Путина

03.07.2017 21:28 Министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе подтвердил информацию, что советник Владимира Путина Михаил Швыдкой хотел встретиться с ним, но встреча не состоялась из-за загруженного графика министра.



"У меня действительно не было встречи. Он попросил встретиться с целью познакомиться, но я не подтвердил встречу, и не встречался с ним"- заявил Михаил Гиоргадзе.



Причиной отказа от встречи Михаил Гиоргадзе назвал загруженный график.



"Насколько мне известно, Швыдкой уже не находится в Грузии, понятия не имею о чем он хотел поговорить. Как мне передали, он хотел встретиться, чтобы познакомится, но эта встреча не состоялась. Если мне где-нибудь придется встретиться с ним, я не отвернусь, и не сбегу, тем более он хотел познакомиться со мной, как деятель культуры. Если я встречу его где-нибудь, обязательно познакомлюсь, как с одним из важных представителей культуры"- заявил Михаил Гиоргадзе.



Напомним, что Швыдкой находился в Грузии 28-30 июня, что вызвало недовольство общественности. Изначально сообщалось, что в ходе посещения страны советник президента РФ Владимира Путина проведет встречи с представителями руководства страны, однако затем власти стали вынуждены заявить, что Швыдкой находится в Грузии с частным визитом и встречи с ним не планируются.



Несмотря на эти заверения, спецпредставитель премьер-министра Грузии по делам урегулирования отношений Зураб Абашидзе встречался с ним, о чем грузинский дипломат заявил сам. По его словам, в ходе встречи с представителем президента РФ были рассмотрены «личные вопросы».



"Мы узнали об этом с помощью СМИ, правительство никак не связано с этим форумом. У меня была личная коммуникация с господином Швыдким, я давно с ним знаком, и еще раз сказал вчера, что собирался к коммуникации с ним. У меня была эта коммуникация, мы говорили о конкретных личных вопросах"- пояснил Зураб Абашидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

