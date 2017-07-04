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Оппозиция обвиняет губернатора Самегрело в покровительстве контрабанды


04.07.2017   12:21
Сегодня на зугдидском рынке свободно можно купить сигареты с абхазскими акцизами. В скрытом видеоматериале, добытом "Рустави 2", видно, что из-под прилавка продают контрабандный табак российского производства с абхазским акцизом.

Торговцы зугдидского рынка говорят, что одним из главных источников дохода для них являются сигареты, ввезенные контрабандным путем из оккупированной территории, поскольку потребители больше покупают т.н. абхазские сигареты.

По словам торговцев, на административной границе перевозчиков контрабандного товара не проверяют.

Единственный переход из оккупированной территории Абхазии контролирует Министерство внутренних дел, однако сотрудники силового ведомства не проверяют граждан при пересечении административной границы.

В зугдидском офисе "Национального движения" причиной того называют интересы губернатора Левана Шония. Оппозиция открыто обвиняет губернатора в покровительстве контрабанды.

Тем временем в силовом ведомстве заявляют, что они борются с нелегальной табачной продукцией, но на то, почему до сих пор на рынке Зугдиди продаются сигареты с абхазским акцизом, у них нет ответа.






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