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Черногория пополнила список безвизовых для Грузии стран
04.07.2017 13:34
На днях пополнился список стран, которые граждане Грузии могут посещать без оформления виз. В число таких уголков планеты вошла Черногория, куда обладатели биометрических паспортов смогут свободно въезжать вплоть до 31 октября текущего года. Она стала уже пятьдесят восьмой страной в списке, и, согласно принятому решению, грузинские жители получают право на пребывание на нее территории без виз в течение 30 дней. Большинство мест для свободного посещения на конкретно обозначенные временные периоды относятся к Евросоюзу, но также граждане Грузии имеют возможность в комфортной форме путешествовать буквально по всему миру.
Налаживание подобных связей с большим количеством уголков планеты открывает для грузинских туристов отличные возможности для путешествий. Особенно привлекательным оказывается данный факт в свете появления удобных инструментов для организации поездок в дистанционном формате. Речь идет о специализированных сайтах, позволяющих оперативно и в любое свободное время подбирать интересующие продукты. Особый интерес представляют виртуальные площадки крупных операторов, охватывающих своим вниманием тот или иной регион. Так, люди, которых интересуют туры в Коста Рику, могут обратиться напрямую к компании, способной сделать огромное количество выгодных и максимально продуманных предложений по Латинской Америке. Преимуществ сотрудничества с такими организациями немало, и на них стоит заострить пристальное внимание.
Прежде всего, необходимо отметить надежное сопровождение туристов сотрудниками таких компаний буквально на всех этапах, начиная с оформления всех предусмотренных документов и заканчивая обеспечением беспроблемного возвращения на родину. Обычно в странах, с которыми работают операторы, размещены представительства, где можно решить возникающие в ходе поездки вопросы.
Далее важно отметить индивидуальный подход к каждому клиенту. Широкий ассортимент предложений операторов, специализирующихся на ряде конкретных направлений, позволяет подбирать туры буквально под любые запросы и выделенный бюджет. Обычно предусмотрены не только стандартные, но и эксклюзивные решения, а также разработка программы отдыха по запросу покупателя. Последний вариант особенно востребован среди людей, желающих отметить за границей какое-либо значимое для себя событие, например, свадьбу, юбилей, помолвку.
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